ททท.เตรียมจัดกิจกรรมพีอาร์ "น้องเนเน่" หนุนการแข่ง America’s Got Talent

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วันนี้ (14 ก.ค.) คณะผู้บริหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของ “น้องเนเน่ รอยัล” หรือ “น้องแพรว” น.ส.รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินเยาวชนชาวไทย ในนามรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการให้กำลังใจ และพร้อมสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “America’s Got Talent” ในทุกๆ ด้าน รวมถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งพ่อและตัวน้องเนเน่ทำอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันโหวต ซึ่งมีผลต่อการตัดสินในรอบต่อไป
ส่วนจะมีโอกาสให้น้องเนเน่ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือไม่นั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า แค่น้องเนเน่ได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ระดับโลก จนมีคนรู้จัก ถือว่าน้องได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้ว แต่แผนต่อไป จะให้น้องมาช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ซึ่งน้องมีความสามารถที่จะแสดงออกได้หลายด้าน
ส่วนจะมีโอกาสให้น้องเนเน่ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหรือไม่นั้น นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า แค่น้องเนเน่ได้เข้าร่วมในรายการใหญ่ระดับโลก จนมีคนรู้จัก ถือว่าน้องได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยแล้ว แต่แผนต่อไป จะให้น้องมาช่วยประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการท่องเที่ยว ภาพลักษณ์ และซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ซึ่งน้องมีความสามารถที่จะแสดงออกได้หลายด้าน