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ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:29 (ครั้งที่ 5) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,550.00 บาท ขายออก 63,750.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,277.28 บาท ขายออก 64,550.00 บาท