สสว.ทุ่มงบฯ 100 ล.ร่วมกรมพัฒนาธุรกิจฯ ผลักดัน "ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส"

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถึงการขับเคลื่อนการทำงานของ สสว.ว่า มีผู้ประกอบการ ที่เป็นเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ร้อยละ 99 ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนไม่ถึงร้อยละ 1 มีสัดส่วนจีดีพีสูงถึงร้อยละ 65 สะท้อนให้เห็น ถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิ ระหว่างผู้ประกอบการรายเล็กกับรายใหญ่ รวมถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวย ที่ยังอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ เป้าหมายของรัฐบาล ต้องการผลักดันจีดีพีของประเทศ ให้ถึงร้อยละ 40 ภายในเวลา 10 ปี และตั้งเป้าจะดันให้รายได้จีดีพี 15,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีรายได้สูง ภายใน 12 ปี โดย สสว.อนุมัติวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส” คัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ กว่า 100 แฟรนไชส์ โดยแบ่งเป็นอาหารเครื่องดื่ม 60% และบริการ 40% เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ เป้าหมายของรัฐบาล ต้องการผลักดันจีดีพีของประเทศ ให้ถึงร้อยละ 40 ภายในเวลา 10 ปี และตั้งเป้าจะดันให้รายได้จีดีพี 15,000 เหรียญสหรัฐฯ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีรายได้สูง ภายใน 12 ปี โดย สสว.อนุมัติวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในโครงการ “ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัส” คัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพ กว่า 100 แฟรนไชส์ โดยแบ่งเป็นอาหารเครื่องดื่ม 60% และบริการ 40% เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอ สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจได้ง่ายขึ้น