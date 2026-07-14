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คลังวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน-ที่พักอาศัยกรมสรรพากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (14 ก.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร โดยมี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อธิบดีกรมสรรพากร  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลัง  คณะกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development (DAD) และนายธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ DAD  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบุลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ เป็นผู้ทำพิธี ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซอยสุขุมวิท 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำเนินงานก่อสร้างอาคารอย่างเป็นทางการ

นายเอกนิติ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มศักยภาพการใช้ที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายค่าเช่า และยังเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยได้รวมสำนักงานสรรพากรถึง 4 แห่ง มาไว้ในที่เดียว ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 2  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา และในอาคารใหม่นี้ยังได้แบ่งส่วนเป็นที่พักอาศัย ได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  มีพื้นที่สีเขียวจัดเป็นสวน เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยรอบ