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หุ้นไทยเปิดภาคเช้านี้ ร่วง 15.90 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 16,777.36 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (14 ก.ค.) ด้ชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าลดลง 15.90 จุด อยู่ที่ระดับ 1,612.00 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.98 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 16,777.36 ล้านบาท