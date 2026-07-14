"ปกรณ์" เผยประชุมตรวจโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ เตรียมสรุปผลเบื้องต้น ก่อนรายงานนายกฯ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ครั้งที่ 2/2569 ในช่วงบ่ายวันนี้ (14 ก.ค.) ว่า จะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธาน คณะทำงาน จะมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาสรุปเบื้องต้นว่า ผลของการสอบสวนมีอะไรบ้าง หรือพบอะไรที่น่าตกใจหรือไม่ โดยจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเบื้องต้นถึงการตรวจสอบ ส่วนรายงานฉบับต่อไป จะรายงานถึงช่องว่างที่พบ
ขณะที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นจะต้องมาร่วมกับทางตำรวจด้วยหรือไม่ ว่า จะต้องเชิญหลายหน่วยมา หากรับเป็นคดีพิเศษ
ส่วนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะต้องมีรายงานถึงนายปกรณ์หรือไม่นั้น อยู่แค่ในชั้นสืบสวน ซึ่งเป็นคนละกรณีกับตำรวจสอบสวนกลาง ในส่วนของตนรับสืบสวน ในกรณีที่มีลักษณะฉ้อโกง ส่วนเรื่องเส้นทางการเงิน หากรับเป็นคดีพิเศษ ทางดีเอสไอก็ต้องทำด้วย
ขณะที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นจะต้องมาร่วมกับทางตำรวจด้วยหรือไม่ ว่า จะต้องเชิญหลายหน่วยมา หากรับเป็นคดีพิเศษ
ส่วนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ จะต้องมีรายงานถึงนายปกรณ์หรือไม่นั้น อยู่แค่ในชั้นสืบสวน ซึ่งเป็นคนละกรณีกับตำรวจสอบสวนกลาง ในส่วนของตนรับสืบสวน ในกรณีที่มีลักษณะฉ้อโกง ส่วนเรื่องเส้นทางการเงิน หากรับเป็นคดีพิเศษ ทางดีเอสไอก็ต้องทำด้วย