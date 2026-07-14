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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 650 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,450 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 650 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,450.00 บาท ขายออก 63,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,186.32 บาท ขายออก 64,450.00 บาท