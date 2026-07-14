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แผ่นดินไหว 4.6 ริกเตอร์ ในเวียดาม ห่างอุบลฯ 361 กม. ไม่พบความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 4.6 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเวียดนาม เมื่อเช้าวันนี้ (14 ก.ค.) โดยห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 361 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานความเสียหาย หรือผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต