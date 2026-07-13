EU เตรียมออกมาตรการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ว่า นางอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) กล่าวว่า สหภาพยุโรป (อียู) เตรียมเดินหน้ากำหนดมาตรการจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเล็กทั่วทั้ง 27 ประเทศสมาชิก ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดของอียูในการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์
ประธานอีซีนำเสนอรายงานของผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งเสนอให้ใช้มาตรการแบ่งตามช่วงอายุ โดยกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงช่วงเวลาจำกัด และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ก่อนจะทยอยผ่อนคลายข้อจำกัดเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น
ประธานอีซีนำเสนอรายงานของผู้เชี่ยวชาญ 2 คน ซึ่งเสนอให้ใช้มาตรการแบ่งตามช่วงอายุ โดยกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี สามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงช่วงเวลาจำกัด และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ก่อนจะทยอยผ่อนคลายข้อจำกัดเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น