กกพ.เปิดรับความคิดเห็นกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 13-20 ก.ค.นี้

นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2569 ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2569 โดยเสนอทางเลือกทั้งหมด 4 กรณี จากปกติจะเปิดให้เลือก 3 กรณี เนื่องจากต้องการรองรับนโยบายของกระทรวงพลังงาน และต้นทุนการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานโลก โดยค่าไฟใหม่เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.95-4.73 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากงวดปัจจุบันอยู่ที่ 3.95 บาทต่อหน่วย หากเปิดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป