ส.วิศวกรโครงสร้างฯ ชี้ปมเพลิงไหม้โรงเบียร์ คาดเป็นห้องทึบ เพดานต่ำ ใช้วัสดุไวไฟ

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่วิเคราะห์เหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยเบื้องต้นคาดว่า สภาพอาคารที่เป็นห้องปิดทึบ เพดานต่ำ และการใช้วัสดุตกแต่งภายในที่อาจไวไฟ เป็นปัจจัยเร่งให้เกิดปรากฏการณ์ Flashover และ Backdraft ส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงอย่างรวดเร็วและไฟลุกลามทั่วห้องภายในเวลาเพียง 3-4 นาที ซึ่งผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษ แม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึงใน 5 นาที แต่ก็ไม่ทันการณ์ ประกอบกับมีรายงานพยานหลักฐานว่าระบบสปริงเกลอร์ไม่ทำงาน
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงช่องว่างทางกฎหมายที่สำคัญ เนื่องจากร้านจดทะเบียนเป็นเพียงร้านอาหารและดนตรี แต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิง ทำให้มาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่าที่กฎหมายควบคุมสถานบริการกำหนดไว้
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว สะท้อนถึงช่องว่างทางกฎหมายที่สำคัญ เนื่องจากร้านจดทะเบียนเป็นเพียงร้านอาหารและดนตรี แต่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิง ทำให้มาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่าที่กฎหมายควบคุมสถานบริการกำหนดไว้