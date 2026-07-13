ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์-เหรียญราชรุจิ

วันนี้ (13 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ จำนวน 305 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2569
สำหรับรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ อาทิ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 เช่น นายฉันชาย สิทธิพันธุ์ นายสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นายวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ฯลฯ
สำหรับรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ อาทิ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 เช่น นายฉันชาย สิทธิพันธุ์ นายสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ นายจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ นายวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ฯลฯ