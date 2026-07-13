"ภาวุธ" สส.ปชน.รอดหมายจับ! หลังศาลฯ พิจารณาคดี Forex กันเป็นเครื่องมือการเมือง

วันนี้ (13 ก.ค.) พนักงานสอบสวนดีเอสไอ นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน 24 หมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียด แล้วออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ที่มีผู้เสียหาย และพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 ราย ให้ยกคำร้อง โดยให้เหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ โดย 2 คน ที่ออกหมายจับ ไม่ใช่นายภาวุธ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
สำหรับการออกหมายจับดังกล่าว ศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างละเอียด แล้วออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ที่มีผู้เสียหาย และพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนอีก 22 ราย ให้ยกคำร้อง โดยให้เหตุอยู่ในวิสัยที่ออกหมายเรียกได้ โดย 2 คน ที่ออกหมายจับ ไม่ใช่นายภาวุธ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
สำหรับการออกหมายจับดังกล่าว ศาลอาญามีการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียด ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง