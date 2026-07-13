สบส.ตรวจสอบข้อมูล รพ.เอกชนย้อนหลัง 5 ปี เอี่ยวคดีพ่อทิพย์ เจาะละเอียด 14 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค.) ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย ว่า สบส. ได้รับทราบเบาะแสจากสื่อมวลชนว่ามีโรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่ประสานขอเอกสารเบื้องต้นจากทั้ง 5 แห่งแล้ว และเจ้าหน้าที่ สบส. จะลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดที่โรงพยาบาลเอกชนทั้ง 5 แห่ง ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ โดยจะดูข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทำคลอด ที่สำคัญคือ ตรวจสอบหนังสือการรับรองการเกิด ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ทำคลอด ผู้ทำการรักษา ต้องลงรายละเอียดลงในแบบหนังสือรับรองการเกิด ก็จะดูหลักฐานรายชื่อต่างๆ ว่าสอดคล้องกับบันทึกการรักษา และบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือโอพีดีการ์ด หรือไม่อย่างไร
สำหรับจำนวนเด็กที่เกี่ยวข้องนั้น เบื้องต้นที่ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า มีจำนวน 400-500 เคส แต่จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบประมาณ 100 เคส ซึ่งจะลงไปตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี ว่า มีกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้มากน้อยอย่างไร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอีกหลายปี โดยจะลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การทะเบียนราษฎร ของกระทรวงมหาดไทยด้วย ส่วนจะมีผู้บริหารโรงพยาบาลเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้น ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
สำหรับจำนวนเด็กที่เกี่ยวข้องนั้น เบื้องต้นที่ทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า มีจำนวน 400-500 เคส แต่จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นพบประมาณ 100 เคส ซึ่งจะลงไปตรวจสอบย้อนหลัง 5 ปี ว่า มีกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้มากน้อยอย่างไร หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอีกหลายปี โดยจะลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การทะเบียนราษฎร ของกระทรวงมหาดไทยด้วย ส่วนจะมีผู้บริหารโรงพยาบาลเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นั้น ต้องขอตรวจสอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย