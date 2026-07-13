ผบก.ภ.จว.ระนอง สั่งยกระดับมาตรการป้องกัน-รับมือเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง

พล.ต.ต.ธนวัตร วัฒนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง (ผบก.ภ.จว.ระนอง) ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ถึงผู้กำกับการและสารวัตรสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด สั่งการยกระดับมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเพลิงไหม้สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง
หนังสือระบุว่า เหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ชานติก้าผับ กรุงเทพมหานคร, เมาน์เทน บี จังหวัดชลบุรี และล่าสุดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งการใช้อาคารไม่ถูกต้อง ระบบไฟฟ้า วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย ทางหนีไฟ และความพร้อมในการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดระนอง จึงสั่งให้ทุกสถานีตำรวจเร่งดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานบริการ ร้านอาหารที่มีดนตรีหรือการแสดง คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยแยกประเภทผู้ได้รับอนุญาต ผู้ไม่มีใบอนุญาต และผู้ประกอบกิจการไม่ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานผลครั้งแรกภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ให้บูรณาการตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเร่งด่วน
หนังสือระบุว่า เหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ชานติก้าผับ กรุงเทพมหานคร, เมาน์เทน บี จังหวัดชลบุรี และล่าสุดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว สะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัย ทั้งการใช้อาคารไม่ถูกต้อง ระบบไฟฟ้า วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย ทางหนีไฟ และความพร้อมในการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดระนอง จึงสั่งให้ทุกสถานีตำรวจเร่งดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลสถานบริการ ร้านอาหารที่มีดนตรีหรือการแสดง คาราโอเกะ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ โดยแยกประเภทผู้ได้รับอนุญาต ผู้ไม่มีใบอนุญาต และผู้ประกอบกิจการไม่ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาต พร้อมรายงานผลครั้งแรกภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ก่อนเวลา 15.00 น.
ทั้งนี้ ให้บูรณาการตรวจร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างเร่งด่วน