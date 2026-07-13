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หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +6.35 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 73,692.88 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ประจำวันนี้ (13 ก.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,627.90 จุด ปรับขึ้น 6.35 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.39 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 73,692.88 ล้านบาท