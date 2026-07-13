"เนวิน" ฟ้อง "เสรีพิศุทธ์" คดีหมิ่นประมาท-แจ้งความเท็จ ศาลนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงการได้รับหมายจากศาลจังหวัดบุรีรัมย์ในคดีหมายเลขดำที่ อ.1459/2569 ซึ่งนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ. 1459/2569 ระหว่างผู้ยิ่งใหญ่แห่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโจทก์ และตนได้รับเกียรติเป็นจำเลย ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และแจ้งความเท็จ โดยศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. จึงจะถือโอกาสนี้ขอศาลออกหมายเรียกเอกสารสิทธิ์ของ นายเนวิน และครอบครัวทุกแปลง ทะเบียนบริษัททั้งหมดมาพิสูจน์กันในศาลว่า บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจริงหรือไม่ ได้รับอนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ ปิดถนนและถมคลองสาธารณะจริงหรือไม่
ทั้งนี้ ตนมีภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ตนจะได้ติดตามทวงคืนที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 กลับคืนเป็นของแผ่นดินให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันต่อไป
ทั้งนี้ ตนมีภาพถ่ายทางอากาศครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ตนจะได้ติดตามทวงคืนที่ดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 กลับคืนเป็นของแผ่นดินให้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันต่อไป