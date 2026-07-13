แจ้งปิดท่องเที่ยว-พักแรม! อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน หลังฝนตกหนัก-น้ำป่าไหลหลาก

นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทำให้เกิดน้ำหลากไหลเชี่ยว โดยพื้นที่แรก หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ 10 (ห้วยแม่สะเลียง) แจ้งว่ามีฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน จึงเกิดน้ำป่าไหลหลาก ไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ อาจเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงระดับน้ำได้เอ่อท่วมเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพิจารณาแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเลียง) โป่งลึก-บางกลอย ตั้งแต่วันนี้ (13 ก.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและจะแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพิจารณาแล้ว และเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จึงขอปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเลียง) โป่งลึก-บางกลอย ตั้งแต่วันนี้ (13 ก.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและจะแจ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง