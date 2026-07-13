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สภาพอากาศ 4 โมงเย็น ฝนตกสุพรรณฯ - อยุธยา แต่ไม่พบกลุ่มฝนใน กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่มีกลุ่มฝน แต่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.อยุธยา โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออก