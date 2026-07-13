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ราคาทองครั้งที่ 25 ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:54 น. (ครั้งที่ 25) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,150.00 บาท ขายออก 64,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,868.52 บาท ขายออก 65,150.00 บาท