อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เปิดสายด่วนปรึกษา กม.ปมไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวผู้สูญเสีย รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 27 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก โดยอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีสาขาหนึ่งอยู่ที่สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร ญาติผู้เสียชีวิต หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถเข้าขอความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำทางกฎหมายในการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนค่าเสียหาย และแนวทางการรับค่าเสียหายตามกฎหมาย ซึ่งหลายท่านอาจไม่รู้ช่องทาง หรือไม่รู้สิทธิของตนในการได้รับการชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาจากเหตุเพลิงไหม้ และขอให้สังคมไทยต้องตื่นรู้ถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานในการดูแลสถานบันเทิง ร้านอาหาร ให้ถูกต้องตามระเบียบ ตามประกาศ และตามกฎหมายที่ทางราชการกำหนด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ในสังคมไทยอย่างปลอดภัย มีสิทธิไปเที่ยว ไปทานอาหารอย่างปลอดภัย
หากสถานบริการหรือร้านอาหารละเลย เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย อาจถูกดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องเข้าสอบสวน ตรวจที่เกิดเหตุ หาความจริง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย หรือมีหน้าที่ต้องคอยกำกับดูแลสถานบันเทิง ร้านอาหาร ให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
หากสถานบริการหรือร้านอาหารละเลย เพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย อาจถูกดำเนินคดีข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย หรือบาดเจ็บตามกฎหมายได้ เพราะเมื่อเกิดเหตุ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะต้องเข้าสอบสวน ตรวจที่เกิดเหตุ หาความจริง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย หรือมีหน้าที่ต้องคอยกำกับดูแลสถานบันเทิง ร้านอาหาร ให้ช่วยกันเข้มงวดกวดขัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน