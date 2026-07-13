"ศิริกัญญา" เผยได้ข้อมูลก่อนแล้ว โครงการกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานมีสอดไส้-แคตตาล็อก

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ยกเลิกการจัดทำแผนงาน หรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ พ.ศ.2569 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายหลังออกมาตั้งข้อสังเกตอาจมีการสอดไส้โครงการไม่ชอบมาพากล รวมถึงมีแคตตาล็อกมาให้ท้องถิ่นเลือก ว่า ถือเป็นความโชคดี ที่ได้รับข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้ว ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก. หลังจากที่ตนได้โพสต์ไปเพียงวันเดียวว่ามันมีความไม่ชอบมาพากล อาจมีการสอดไส้โครงการต่างๆ ที่อาจไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงาน แต่เน้นการติดโซลาร์เซลล์ในอุปกรณ์ หรือยานพาหนะต่างๆ ก็ได้ผลที่ สถ.ยกเลิกไป แต่ตนคิดว่าไม่จบแค่นี้ เขาจะต้องไปปรับเปลี่ยนกระบวนท่าเพื่อที่เสนอกลับเข้ามาใหม่แน่นอน
นอกจากนี้ หลายกระทรวงได้ยื่นโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลายโครงการแล้ว ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท สภาคงต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจสอบ โครงการนี้มันผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่ต้น เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรได้อย่างจริงจังภายในระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้จะมีเม็ดเงินมากถึง 2 แสนล้านบาทก็ตาม
นอกจากนี้ หลายกระทรวงได้ยื่นโครงการผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลายโครงการแล้ว ทางคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท สภาคงต้องทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อตรวจสอบ โครงการนี้มันผิดฝาผิดตัวมาตั้งแต่ต้น เราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรได้อย่างจริงจังภายในระยะเวลา 1 ปี ถึงแม้จะมีเม็ดเงินมากถึง 2 แสนล้านบาทก็ตาม