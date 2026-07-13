คืบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้ว 16 จาก 27 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว โดยมีทั้งครอบครัวผู้ประสบภัยที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเอง และโทรศัพท์เข้ามาแจ้งติดตามผู้สูญหายแล้ว ประมาณ 50 ครอบครัว โดยเบื้องต้น นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ แจ้งเมื่อเวลา 13.45 น. วันนี้ (13 ก.ค.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตยังคงจำนวนเดิมคือ 27 ราย แต่สามารถยืนยันตัวตนเพิ่มได้อีก 3 ราย คือ นายสิทธิพงษ์ ไชโย, ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี และ น.ส.ภานิชา สิงห์ขร รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ 16 ราย จากทั้งหมด 27 ราย ได้แก่
1.นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
2.นายอภินันท์ เพ็งศรี
3.นายพิษณุ แตงโสภา
4.นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
5.นายท๊อป สโรบล
6.นางสาวอภิญญา สุขทองลา
7.นาย Phonepaseut Poungppany (สัญชาติลาว)
8.นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
9.นายสุวิชชา ศิริสลุง
10.นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
11.นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
12.นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
13.นางสาวกชกร โสธรรัตน์
14.นายสิทธิพงษ์ ไชโย
15.ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
16.น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
ทั้งนี้ รวมเป็นชาย 6 ราย หญิง 10 ราย ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่ 71 ราย เท่าเดิม และผู้สูญหาย 45 รายเท่าเดิม
1.นางสาวณหทัย สัจรเลิศ
2.นายอภินันท์ เพ็งศรี
3.นายพิษณุ แตงโสภา
4.นางสาวนิภาพร แจ่มแจ้ง
5.นายท๊อป สโรบล
6.นางสาวอภิญญา สุขทองลา
7.นาย Phonepaseut Poungppany (สัญชาติลาว)
8.นางสาวอัชราภรณ์ สุทธิสิน
9.นายสุวิชชา ศิริสลุง
10.นางสาวกนกทิพย์ ศรีสุข
11.นางสาวลดาวัลย์ โนตรโสภา
12.นางสาวน้ำทิพย์ ทับสุข
13.นางสาวกชกร โสธรรัตน์
14.นายสิทธิพงษ์ ไชโย
15.ส.ต.ต.เปมิกา อ่อนศรี
16.น.ส.ภานิชา สิงห์ขร
ทั้งนี้ รวมเป็นชาย 6 ราย หญิง 10 ราย ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่ 71 ราย เท่าเดิม และผู้สูญหาย 45 รายเท่าเดิม