"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง"จัดตั้งจุดรับลงทะเบียนช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้ฯ กลับภูมิลำเนาฟรี -มอบเงินเยียวยา

วันนี้ (13 ก.ค.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัย จัดตั้งจุดรับลงทะเบียนการช่วยเหลือเยียวยาภายในสถาบันนิติเวชวิทยา โรงเพยาบาลตำรวจ เพื่อให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเยียวยา อาทิ การขอรถโลงเพื่อเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา ฯลฯ ในการนี้ หากเอกสารการรับยืนยันร่างผู้เสียชีวิตครบถ้วน มูลนิธิฯ จะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดเตรียมมาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ย่านลาดพร้าว กรุงเทพฯ
- เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
- มอบเงินค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิต รายละ 20,000 บาท
- มอบเงินเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บ รายละ 5,000 บาท (พร้อมกระเช้าเยี่ยม)
ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ต่อ แผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง