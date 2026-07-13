ผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ สั่งเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ -พิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต

วันนี้ (13 ก.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสถานบันเทิงย่านลาดพร้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ซึ่งได้กำชับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ ทั้งที่ศูนย์ประสานงานหน้าจุดเกิดเหตุ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT, สน.พหลโยธิน และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนผู้บาดเจ็บได้ประสานศูนย์เอราวัณ และโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อติดตามอาการและดูเรื่องสิทธิการประกันภัยแล้ว
สำหรับเจ้าของสถานบริการ ขณะนี้พบว่ายังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU แต่ตำรวจประสานแพทย์เพื่อประเมินว่าจะสามารถให้ปากคำได้เมื่อใด พร้อมสั่งการให้พนักงานสอบสวน แยกกลุ่มผู้ให้ปากคำออกเป็นกลุ่มเจ้าของ หุ้นส่วนบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง แม่ครัว พ่อครัว ผู้จัดการร้าน รวมถึงช่างต่อเติมตกแต่งภายใน เพื่อเร่งเดินหน้าหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า จากการตรวจสภาพด้านในอาคาร พบว่าอาคารนี้เป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้าติดถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้า-ออกเพียง 2 ประตู ส่วนด้านหลังมีประตูอีก 2 ประตู โดยประตูที่ 3 เป็นประตูที่เชื่อมออกไปทางห้องน้ำหญิงและชาย พบร่างผู้เสียชีวิตกระจุกตัวอยู่ภายในห้องน้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขณะเกิดเหตุไฟดับ อาจทำให้เกิดอาการตื่นตระหนก ผู้ประสบภัยจึงวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อหาทางออกหรือหาน้ำ แต่กลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้
ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกด้วยกลอน 2 ชั้นหรือลูกบิดหรือไม่ หากพบว่าถูกล็อกจนใช้การไม่ได้ ก็จะถือเป็นพฤติการณ์ของการกระทำโดยประมาท ขณะที่ประตูที่ 4 ซึ่งเชื่อมออกไปทางห้องครัว พบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายป้ายและไฟบอกทางจนละลาย อีกทั้งตัวมือจับและลูกบิดประตูก็หายไป ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเกิดจากการถูกทำลายหรือชำรุดอยู่ก่อนแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นบริเวณทางเดินไปสู่ประตูครัว ที่มีความกว้างเพียงเมตรกว่าๆ กลับมีตู้ล็อกเกอร์และชั้นวางของตั้งขวางอยู่ จนทำให้ทางเดินแคบลง เหลือเพียงให้คนเดินได้ 1 คน สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ระมัดระวัง ในการวางสิ่งของเครื่องใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในส่วนของปมเหตุและจุดต้นเพลิง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่บริเวณเหนือเวทีดนตรี ซึ่งมีการตกแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงและความสวยงาม โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน สามารถเก็บวัตถุพยานสำคัญบางอย่างได้แล้ว และกำลังตรวจสอบว่าวัสดุตกแต่ง เพื่อควบคุมคุณภาพเสียงดังกล่าวเป็นวัสดุไวไฟ และเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ได้ง่ายหรือไม่ ซึ่งอาจบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 และ สน.พหลโยธิน ร่วมกันตั้งคณะทำงานสอบสวน เพื่อนำข้อมูลหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จากกองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวช รวมถึงข้อมูลจากการเชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาสอบปากคำเพิ่มเติม เกี่ยวกับสภาพประตูที่ล็อก มารวบรวมและรายงานเข้าที่ประชุมอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำว่าในทางคดีจะต้องดำเนินคดีทางอาญา ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นหลัก ส่วนการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดข้อกำหนด จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเรื่องการอนุมัติพิมพ์เขียว และการต่อเติมอาคารเข้ามาร่วมดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนกรณีการปฏิเสธรับผู้ป่วย ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงาน และยืนยันว่าทุกโรงพยาบาลให้ความร่วมมือ ในการรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี