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"สุชัชวีร์"ตั้งคำถาม 4 ข้อ กรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า คำถาม 4 ข้อ ต้องเร่งหาคำตอบกรณีไฟไหม้โรงเบียร์

1. ไฟเริ่มที่จุดไหน?
2. ไฟเริ่มเพราะอะไร?
3. ทำไมไฟจึงลามเร็ว?
4. ทำไมคนจึงเสียชีวิต จำนวนมาก?