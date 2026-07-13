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2 ตำรวจสันติบาลเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มีรายงานว่า ส.ต.ต.สิทธิโชค บุญทารักษ์ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) และ ส.ต.ต.หญิง เปรมมิกา อ่อนศรี สังกัด กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (กก4 บก.ส.3) เสียชีวิตทั้ง 2 รายจากกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว