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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 0.49 จุด มูลค่าซื้อขาย 43,020.25 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,622.04 จุด ปรับขึ้น 0.49 จุด หรือ +0.03% มูลค่าซื้อขาย 43,020.25 บาท