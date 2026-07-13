พท.เรียกร้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว -นำตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบมาดำเนินคดี

เพจพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า เรื่อง เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว
พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ ‘โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว’ เมื่อคืนวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 ซึ่งในเบื้องต้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 27 ราย
พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่า สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลเยียวยาจิตใจและสภาพร่างกายของผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างทันท่วงทีและเป็นธรรมที่สุด รวมถึงขอให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต ประสานข้อมูลผู้สูญหาย โดยพรรคจะประสานงานและติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคน จะได้รับการชดเชยเยียวยา และการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และรวดเร็ว เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สูญเสีย และนำตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ในส่วนของการผลักดันมาตรการป้องกัน พรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยให้ความสูญเสียนี้ผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้าง เราจะใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎร ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกันอัคคีภัยให้รัดกุม ทันสมัย เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยขึ้นอีก