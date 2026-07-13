กทม.พร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า กรุงเทพมหานครพร้อมดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร (โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว) บริเวณลาดพร้าว ซอย 1 สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหานครกำหนด โดยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตจตุจักร
ผู้ประสานงาน สำนักงานเขตจตุจักร
กรณีเหตุเพลิงไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
-คุณกนิษฐา ช่างหล่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร 0817341298
-คุณกมลจันทน์ ม่านโคกสูง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0840784821
-คุณมณทิรา เสนารักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0989516393
-คุณจักรพันธ์ อดทน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
0631563466