เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมเจ้าพระยา -ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ ระวังน้ำทะเลหนุนสูง 13 - 19 ก.ค.

กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ แจ้งเตือน 13 - 19 ก.ค.2569 เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง โดยอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเล มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจไหลเข้าท่วม บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา
รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ และเส้นทางสัญจร ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 2
ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า