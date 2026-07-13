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ญาติผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ทยอยเดินทางมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ทยอยเดินทางมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจตุจักร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ร่วมให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์อัตลักษณ์