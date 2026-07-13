อัปเดต 13 รายชื่อผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนได้แล้ว เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัปเดตรายชื่อผู้เสียชีวิตที่ยืนยันตัวตนได้แล้ว 13 ราย มีผู้แจ้งสูญหาย 45 ราย
1.น.ส.ณหทัย สัจรเลิศ
2.นายอภินันท์ เพ็งศรี
3.นายพิษณุ แดงโสภา
4.น.ส.นิภาพร แจ่มแจ้ง
5.นายท็อป สโรบล
6.น.ส.อภิญญา สุขทองลา
7.นาย Phonepaseut Pounqppany (สัญชาติลาว)
8.น.ส.อัชราภรณ์ สุทธิสิน
9.นายสุวิชชา ศิริลิลุง
10.น.ส.กนกทิพย์ ศรีสุข
11.น.ส. ลดาวัลย์ โนตรโสภา
12.น.ส.น้ำทิพย์ ทับสุข
13.น.ส.กชกร โสธรรัตน์
รอการยืนยันตัวตน 14 ราย
ผู้บาดเจ็บ เพิ่มจาก 63 ราย เป็น 72 ราย แบ่งเป็น
-เคสแดง 24 ราย ชาย 12 ราย หญิง 12 ราย
-เคสเหลือง 13 ราย ชาย 6 ราย หญิง 7 ราย
-เคสเขียว 33 ราย ชาย 15 ราย หญิง 18 ราย
-รอ refer 3 ราย ชาย 2 ราย หญิง 1
ผู้สูญหาย 45 ราย