กรมคุ้มครองสิทธิฯ เผยผู้เสียหาย-ทายาท เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ขอรับความช่วยเหลือได้ 2 ช่องทาง

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาสัมพันธ์การขอรับความช่วยเหลือ เพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าว มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยผู้เสียหายหรือทายาท สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงพื้นที่ไปตามจุดต่างๆ ที่จะรับคำขอ โดยทันทีจากผู้เสียหายหรือทายาทในวันที่ 13 ก.ค.2569
2.สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. หรือติดต่อสำนักงานช่วย เหลือทาง การเงินแก่ผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา โทร. 1111 กด 77 หรือ เบอร์โทร. 021412841