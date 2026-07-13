มท.1 เปิดประชุมสภา กทม.นัดแรก ย้ำสมาชิกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

วันนี้ (13 ก.ค.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
นายอนุทิน กล่าวย้ำเตือนสมาชิกทุกคนว่า ตำแหน่งนี้มาพร้อมความหวังและความเชื่อมั่นของคนกรุงเทพฯ ขอให้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมมือกันขับเคลื่อนกลไกสภา ทั้งเรื่องงบประมาณและข้อบัญญัติ เพื่อแก้ปัญหาเมืองหลวงและยกระดับศักยภาพกรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครระดับโลกอย่างยั่งยืน