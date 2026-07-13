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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 5.48 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,722.44 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,616.06 จุด ปรับลง 5.48 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,722.44 ล้านบาท