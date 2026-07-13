ปภ.อัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บ-ผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว ดับ 27 เจ็บ 18

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. อัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว
ผู้เสียชีวิต รวม 27 ราย เป็นเพศชาย 9 ราย และเพศหญิง 18 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวม 18 ราย ดังนี้
•เคสสีแดง 8 ราย (นำส่ง รพ.จุฬาลงกรณ์ 3 ราย รพ.ราชวิถี 2 ราย รพ.พระราม 9 = 1 ราย รพ.เปาโล-เกษตร 1 ราย และ รพ.พระมงกุฎ 1 ราย)
•เคสสีเหลือง 7 ราย (นำส่ง รพ.เพชรเวช 4 ราย รพ.ตำรวจ 2 ราย และ รพ.เปาโล-เกษตร 1 ราย)
•เคสสีเขียว 3 ราย (นำส่ง รพ.เปาโล-เกษตร 3 ราย)
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และพิสูจน์อัตลักษณ์ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า ปภ. จะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป