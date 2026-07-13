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เปิดตลาดทองคำร่วง 600 บ. รูปพรรณขายออก 65,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.07 น.ครั้งที่ 1 ปรับลง 600 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,200.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,914.00 บาท