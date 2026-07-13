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ขอความร่วมมือติดต่อญาติผู้เสียชีวิต-ผู้สูญหายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว เบอร์ 063-401-1355

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน แจ้งช่องทางติดต่อหาญาติของผู้เสียชีวิต-ผู้สูญหาย และทรัพย์สินที่สูญหาย จากเหตุการณ์ไฟไหม้ จากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 063-401-1355 ตลอด 24 ชม.