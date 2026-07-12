xs
xsm
sm
md
lg

"ดร.อานนท์"ชี้กรณีโกงสอบ ขรก.ท้องถิ่นร้ายแรงมาก เสี่ยงทำให้รัฐบาลล้มได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่ร้ายแรงมาก อาจจะทำให้รัฐบาลล้มได้ครับ