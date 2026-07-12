ทร.ย้ำเหตุบ้านท่าเส้นไม่ใช่การเผชิญหน้าที่รุนแรง ชี้อย่าขยายความเกินข้อเท็จจริง

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00 น. จนทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชานั้น กองทัพเรือขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรง แต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชา ภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าดำเนินการ เสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลง ในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิม โดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
กองทัพเรือยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด ไม่มีการปรับแนวการวางกำลัง ไม่มีการขยายแนววางกำลัง และไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียด โดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้น ยึดหลักสันติวิธี และความชอบธรรมเป็นสำคัญ
โฆษกกองทัพเรือกล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ไม่หวังดีนำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมาก ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. ฝ่ายการพยาบาล ได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกัน โดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตราย ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุง และเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วย และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง หลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
กองทัพเรือ ยืนยันว่า จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้น ยึดมั่นในความชอบธรรม และปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทุกประการ เพื่อร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนไทยกับกัมพูชา โดยปัจจุบันสถานการณ์บริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย