อธิบดีกรมอุทยานฯ? สั่งดูแล? จนท.พิทักษ์ป่าฯ ประสบอุบัติเหตุรถล้มขณะลาดตระเวน หลังถูกกระทิงพุ่งตัดหน้า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายพัฒนาการ รองชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มหลังกระทิงพุ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.05 น. เมื่อนายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ พร้อมด้วย นายสรศักดิ์ มนตรี พนักงานพิทักษ์ป่า ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานลาดตระเวนพิทักษ์ป่า บริเวณพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภส.1 (ภูหัวฮ่อม)
เมื่อขับขี่มาตามถนนสาย 1328 ถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 (ห้วยหาด) ระหว่างบ้านห้วยน้ำผัก-บ้านบ่อเหมืองน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและอยู่ติดกับลำน้ำเหือง ซึ่งเป็นแม่น้ำแบ่งเขตพรมแดนไทย-ลาว ได้มีกระทิงวิ่งตัดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายสรศักดิ์ที่ขับเป็นคันหน้าอย่างกะทันหัน ในระยะกระชั้นชิดจนไม่สามารถเบรกได้ทัน ทำให้รถจักรยานยนต์ของนายสรศักดิ์ล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ ส่วนกระทิงตัวดังกล่าวได้วิ่งหนีเข้าไปในป่ามุ่งหน้าไปยังฝั่งลำน้ำเหือง
หลังเกิดเหตุจึงได้ประสานไปยังอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เพื่อประสานรถกู้ภัยนำตัวนายสรศักดิ์ส่งโรงพยาบาลนาแห้วทันทีเพื่อทำการรักษา โดยแพทย์ได้ตรวจรักษาอาการแล้วพบว่ามีแผลถลอกบริเวณขาและแขนขวา อาการไม่รุนแรง จึงได้จ่ายยาและอนุญาตให้กลับมานอนพักรักษาตัวต่อที่บ้านพักเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานเข้าดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดแล้ว และได้แสดงความห่วงใยและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนอย่างทุมเทและเสียสละทำหน้าที่อย่างเต็มที่