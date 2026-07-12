รมว.พม.ชม“น้องเนเน่”สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เตรียมมอบโล่"เยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ"

นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ตนขอชื่นชม “น้องเนเน่ รอยัล” หรือ น้องแพรว - รัตติกานต์ อำลอย เยาวชนวัย 16 ปี จังหวัดภูเก็ต ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลง Zombie บนเวที America’s Got Talent จนสามารถคว้า 4 เสียง Yes จากคณะกรรมการ และได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลก ทั้งนี้ ความสำเร็จของน้องเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพรสวรรค์ แต่เกิดจาก ความมุ่งมั่น ความมีวินัย การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นข้อพิสูจน์ว่า “คนไทย หากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจัง ย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลก”
นายนิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มอบหมายให้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับ "น้องเนเน่ รอยัล" พร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “เยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไป เพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคม สำหรับ กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย “ยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชน” ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เช่นเดียวกับ “น้องเนเน่ รอยัล” ที่ใช้ความมุ่งมั่น ความพยายาม และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า หากมีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตนเอง คนไทยก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้อย่างแน่นอน