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"อดีต ส.ว.สมชาย"เชื่อความลับอยู่ในหีบกรณีโกงฮั้ว ส.ว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(อดีตสว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความลับอยู่ในหีบ

#โกงฮั้วสว
#โกงเลือกตั้ง
#โกงสอบท้องถิ่น