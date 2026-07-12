ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ติดตามพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยฯ - คลองสามเสน ยกระดับการเดินทางเชื่อมเมือง

วันนี้ (12 ก.ค.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่โดยรอบ
ทั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการเชื่อมต่อโครงข่าย Skywalk ให้ครอบคลุมทุกด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมีการก่อสร้าง Skywalk เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ไปยังฝั่งเกาะราชวิถี และต่อเนื่องถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำการติดตั้งลิฟต์จำนวน 4 ตัว และการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Universal Design) เพื่อรองรับผู้ใช้รถเข็น (Wheelchair) ผู้พิการทางสายตา ผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนทุกกลุ่ม ให้สามารถสัญจรข้ามจุดตัดถนนต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ โดยมีการเจรจากับหน่วยงานและโรงพยาบาลเพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งเสา Skywalk แทนการก่อสร้างบนแนวทางเท้าเดิม เพื่อไม่ให้ทางเท้าแคบลง อีกทั้งจะมีการรื้อถอนและย้ายบันไดสะพานลอยเดิมที่กีดขวางทางเท้าเข้าไปอยู่ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล ซึ่งมีกำหนดเริ่มดำเนินการในวันที่ 15 ก.ค. นี้
สำหรับการปรับปรุงพื้นที่เกาะราชวิถี ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น เพิ่มพื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางทั้งภายนอกและภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร จัดระเบียบจุดจอดรถโดยสารให้ชัดเจนตามหมายเลขสายรถเมล์ และมีโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน
จากนั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ และรองผู้ว่าฯ วิศณุ ได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคลองสามเสน ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำจากบึงมักกะสัน เชื่อมต่อคลองเปรมประชากร และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
ประเด็นสำคัญที่ติดตาม คือ การพัฒนาทางเดินริมคลองและแนวเขื่อนตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีการขยายทางเดิน ติดตั้งราวกันตก และติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดแนว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงาม พร้อมตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นเส้นทางเดินและเส้นทางจักรยานที่ร่มรื่น รองรับการเดินทางและการออกกำลังกายของประชาชน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการเรือไฟฟ้า (Taxi Boat) เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางในอนาคต
ปัจจุบัน การพัฒนาช่วงคลองเปรมประชากรถึงถนนพระราม 6 ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย