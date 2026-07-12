‘ภาวุธ’ดีใจ‘ศุภจี’จ่อผลักดัน OCN เป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์กลางของไทย

นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า “เห็น พี่แต๋ม ศุภจี (รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) ได้พูดถึงการผลักดันโครงการ OCN (Open Commerce Network) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์กลางของประเทศไทย เพื่อลดการขาดดุล และเสริมอธิปไตยการค้าออนไลน์ของไทย
ในฐานะที่ผมเองเป็นผู้ศึกษาแนวคิดนี้มาตั้งแต่ต้น และกำลังทำงานร่วมกับต่างประเทศในแนวคิดนี้ ดีใจที่เห็นไอเดียนี้กำลังจะถูกนำไปขับเคลื่อนในระดับนโยบายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ
ส่วนตัวผมสนับสนุนโครงการนี้ และและหากมีโอกาสที่สามารถเข้าไปร่วมทำงานในโครงการ OCN นี้ เพื่อให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้จะยินดีมากๆ ครับ“