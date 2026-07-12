"อดีต ส.ว.สมชาย"ขอช่วยกันตรวจสอบ โครงการรัฐบาลใช้ พรก.เงินกู้ 4 แสนล้าน อย่าให้มีการทุจริต

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา(อดีตสว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เปิดคำสั่งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เมื่อ 18 มิถุนายน 2569 ให้แต่ละองค์กรปกท้องถิ่น อบจ เทศบาล อบต ทำเรื่องขอใช้งบประมาณจาก พรก.เงินกู้ 400,000 ล้าน ในส่วนที่2 วงเงิน 200,000 ล้าน เพื่อการแก้ไขและเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งเป็นข้ออ้างสำคัญใช้ในการออกพรกเงินกู้ก้อนนี้ แต่หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ผ่านออกมาใช้ได้ และถูกจับตาจากฝ่ายต่างๆ ว่า จะเป็นการเข็นหรือปั้นโครงการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีข้อครหาในการทุจริตสอบ และทุจริตโครงการมากมาย อาทิ โครงการเสาไฟฟ้ากินรี โครงการโซล่าเซลล์ที่ใช้การไม่ได้ ฯลฯ
จึงมีคำสั่งยกเลิกแผนงานโครงการต่างๆ ตามคำสั่งใหม่ที่เพิ่งออกมา เมื่อ10กค 2569
ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีและต้องรับผิดชอบหนี้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ควรที่จะช่วยกันตรวจสอบ โครงการทั้งหมดของรัฐบาลที่จะใช้ในพระราชกำหนดเงินกู้นี้ อย่าให้มีการทุจริตใดๆเกิดขึ้นครับ
#อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม
#โกงทั้งแผ่นดิน
จึงมีคำสั่งยกเลิกแผนงานโครงการต่างๆ ตามคำสั่งใหม่ที่เพิ่งออกมา เมื่อ10กค 2569
ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีและต้องรับผิดชอบหนี้เงินกู้ 400,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ควรที่จะช่วยกันตรวจสอบ โครงการทั้งหมดของรัฐบาลที่จะใช้ในพระราชกำหนดเงินกู้นี้ อย่าให้มีการทุจริตใดๆเกิดขึ้นครับ
#อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม
#โกงทั้งแผ่นดิน