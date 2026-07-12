"อาย กัญญาลักษณ์"ถูกปลดพ้นจากตำแหน่งมิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2026

เพจ Supranational Thailand 2026 โพสต์ระบุว่า OFFICIAL ANNOUNCEMENT
SUPRA THAILAND ขอประกาศให้ทราบว่า
อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว ได้พ้นจากตำแหน่ง MISS SUPRANATIONAL THAILAND 2026
และพ้นจากการเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวด MISS SUPRANATIONAL 2026 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้
การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กร ซึ่งพบว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ และเงื่อนไขของกองประกวด รวมถึงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อองค์กร อันถือเป็นการละเมิดหน้าที่และความไว้วางใจที่ผู้ดำรงตำแหน่งพึงมี
SUPRA THAILAND ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อรักษาเกียรติภูมิของตำแหน่ง ความน่าเชื่อถือขององค์กร และภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ SUPRA THAILAND จะไม่มีการแต่งตั้งผู้แทนประเทศไทยคนใหม่สำหรับการประกวด MISS SUPRANATIONAL 2026 และประเทศไทยจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมการประกวดในปีนี้
SUPRA THAILAND ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนองค์กรมาโดยตลอด
SUPRA THAILAND