ปภ.เผยผลสำรวจอาคารวงเวียนใหญ่ยังคงที่ ไม่พบการเคลื่อนตัว เข้มตรวจวันละ 3 รอบ

วันนี้ ( 12 ก.ค.) เวลา 14.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามข้อมูลการปฏิบัติงานของทีม ปภ. ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ วงเวียนใหญ่ ผลการสำรวจพื้นที่ เวลา 18.00 น.พบว่า ทั้งความเอียง และการทรุดตัวยังคงที่ มีรอยร้าวเพิ่มเติม แต่ไม่มีรอยแยก ไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยสำคัญ สถานการณ์ค่อนข้างคงตัว
โดยพื้นถนนจุดพื้นที่ 1 ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติม จุดพื้นที่ 2 ถนนหน้าอาคารศุภาลัย (อยู่นอกแนว 30 ม.) ระยะคงที่ จุดพื้นที่ 3 ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธ (ใต้สะพานลอยเก่า) แนวราวข้างแนวทรุดตัว ยังคงตัว อาจเป็นรอยเก่า แต่ต้องเฝ้าระวัง ส่วนอาคารช่วงรอยต่ออาคารธนชาติและคลินิก บริเวณเสากลางด้านหน้าอาคารฯ และด้านบนของอาคาร รอยร้าวมีความคงที่
ทั้งนี้ ปภ. โดยทีม USAR Thailand กำหนดวงรอบการลงสำรวจพื้นที่ และตรวจสอบค่าสัญญาณที่อุปกรณ์ วันละ 3 ครั้ง ในช่วงเวลา
11.00 น. 18.00 น. และ 22.00 น. โดยมีคณะร่วมตรวจพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตคลองสาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครมูลนิธิ และบริษัทผู้รับเหมา หากมีเหตุฉุกเฉินอาจเปลี่ยนแปลงเวลาสำรวจ
นอกจากนี้ ปภ. ได้รับแจ้งจากกรุงเทพมหานครว่าได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ถนนทรุดตัวและอาคารร้าว) ในพื้นที่เขตธนบุรี และเขตคลองสาน แล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยดังกล่าว