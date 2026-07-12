‘หมอสุภัทร’เรียกร้องกรมราชทัณฑ์ส่งตัว ‘เอกชัย’เข้ารักษา รพ.รัฐ หลังปวดท้องเรื้อรัง-น้ำหนักลดต่อเนื่อง

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อดีตผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า“เอกชัย หงส์กังวาน สุขภาพที่แย่ลงในเรือนจำ
เอกชัย หงส์กังวาน อยู่ในเรือนจำคลองเปรมมา 9 เดือน สุขภาพไม่ดี เอกชัยอายุ 50 ปี สูง 185 เซนติเมตร แต่น้ำหนักเหลือเพียง 65 กิโลกรัม (ควรจะหนักสัก 80-85 กิโลกรัม) มีอาการปวดท้องด้านขวาเรื้อรัง มีนาคมได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ admit 4 วัน ได้ยากระเพาะ/ยาต่อมลูกหมากโต กลับมาทาน แต่ก็ไม่ดีขึ้น
ผมได้ศึกษาเวชระเบียน/ใบรายงานผลทางรังสีวิทยา ที่ญาติมิตรส่งมาให้ รวมกว่า 40 หน้า ปัญหาใหญ่คือ ปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดต่อเนื่อง (chronic abdominal pain with weight loss) สุขภาพของเอกชัยกำลังแย่ลง ผมจึงทำบันทึกทางการแพทย์ 3 หน้า ให้ญาติมิตรเอกชัยได้นำส่งศาลและกรมราชทัณฑ์ ตอนท้ายของเอกสาร ผมขมวดสรุปว่า
“ข้าพเจ้า นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
มีความเห็นว่า นายเอกชัย หงส์กังวาน ควรได้รับการตรวจรักษา และการวินิจฉัยหาสาเหตุอย่างจริงจังสำหรับอาการปวดท้องเรื้อรังและน้ำหนักลดเรื้อรัง เพื่อคัดกรองภาวะโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก หรือโรคอื่นใดที่เป็นเป็นสาเหตุได้ จากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญหลายแผนก ซึ่งทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีศักยภาพในการให้การรักษาอย่างเพียงพอตามมาตรฐานทางการแพทย์ จึงขอให้กรมราชทัณฑ์ ได้ส่งต่อ นายเอกชัย หงส์กังวาน ไปทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลของรัฐที่มีศักยภาพ อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือควรให้นายเอกชัย หงส์กังวาน ได้รับการประกันตัว เพื่อการเข้ารับการตรวจรักษาโดยละเอียดด้วยตนเองต่อไป
ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการเข้าสิทธิในการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ของผู้ต้องขัง อันเป็นสิทธิและความเป็นธรรมที่คนทุกคนควรได้รับอย่างเท่าเทียม
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ว 19582
พรุ่งนี้ ศาลนัดพิจารณาตามคำขอการประกันตัวครั้งที่ 4 หลังจากที่ศาลยกคำร้องมาแล้ว 3 ครั้ง ก็หวังว่าศาลจะพิจารณา ให้เอกชัยได้รับสิทธิในการประกันตัวเพื่อได้สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยครับ“